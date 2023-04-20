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Исследование: запах нового автомобиля вызывает рак

Китайские ученые выяснили, что запах новой машины может вызвать смертельные заболевания. Они провели исследование, в ходе которого изучали неназванный гибридный внедорожник, в интерьере которого присутствует множество пластика, искусственной кожи и тканевых элементов. По данным экспертов, комбинация этих материалов вырабатывает опасные для здоровья вещества, включая бензол и формальдегид, которые могут вызвать рак, острый миелоидный лейкоз и другие серьезные заболевания.

Запах нового автомобиля может вызвать смертельные заболевания
© Motor.ru

Ученые изучали новый внедорожник в течение 12 дней. На время эксперимента автомобиль припарковали вдали от других транспортных средств, чтобы их выхлопы не мешали исследованию. За это время в салоне фиксировали выделение 20 химических веществ. При этом концентрация некоторых из них оказалась весьма высокой.

Ученые зафиксировали высокий уровень выделения бензола, формальдегида и ацетальдегида в салоне машины. Несмотря на то, что количество химических веществ не превысило предела китайского стандарта безопасности, эксперты сообщили, что одновременное выделение веществ может спровоцировать развитие рака уже спустя полчаса нахождения в салоне. Кроме онкологических заболеваний, эти химические вещества могут вызвать головокружение, отдышку и тошноту у пассажиров.

В июле прошлого года стало известно, что батарейный GMC Hummer EV не стал безвредным после перехода на электротягу. Пикап оказался вреднее для экологии, чем бензиновый кабриолет BMW M440i xDrive.

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