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В автосалонах появились Lada Niva Bronto без дилерских накруток

Внедорожники Lada Niva Bronto появились во многих российских автосалонах, причем приобрести автомобили можно без дилерских накруток, сообщает портал Quto.

В автосалонах появились Lada Niva Bronto без дилерских накруток
© Lada

Автомобили в комплектации Luxe дилеры марки продают минимум за 1,21 млн рублей (при указанной производителем 1,18 млн рублей), такие предложения есть во Владимире, Ульяновске, Чебоксарах и Санкт-Петербурге. В комплектацию входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений и электропривод зеркал.

Внедорожники в исполнении Prestige доступны о рекомендованной производителем розничной цене — за 1,23 млн рублей. Такие варианты есть в Брянске, Самаре, Ярославле и других городах. В комплектацию входят оригинальные бампера, другая решетка радиатора, пластиковый обвес кузова и противотуманные фары.

«АвтоВАЗ» возобновил продажи модели Lada Niva Bronto в середине марта. Исполнение Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

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