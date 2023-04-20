В автосалонах появились Lada Niva Bronto без дилерских накруток

Внедорожники Lada Niva Bronto появились во многих российских автосалонах, причем приобрести автомобили можно без дилерских накруток, сообщает портал Quto.

© Lada

Автомобили в комплектации Luxe дилеры марки продают минимум за 1,21 млн рублей (при указанной производителем 1,18 млн рублей), такие предложения есть во Владимире, Ульяновске, Чебоксарах и Санкт-Петербурге. В комплектацию входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, подогрев передних сидений и электропривод зеркал.

Внедорожники в исполнении Prestige доступны о рекомендованной производителем розничной цене — за 1,23 млн рублей. Такие варианты есть в Брянске, Самаре, Ярославле и других городах. В комплектацию входят оригинальные бампера, другая решетка радиатора, пластиковый обвес кузова и противотуманные фары.