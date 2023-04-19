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26 минут назад

Электрический кроссовер Lexus приспособили для поездок на природу

Motor.ru

Машину оснастили «зубастыми» шинами, дополнительной светодиодной оптикой, креплением для перевозки велосипедов и окрасили в цвет лунного грунта. На нижнюю часть кузова — пороги и передний бампер — нанесли стойкое к царапинам покрытие. Вместе с RZ Outdoor Concept на автосалоне в Шанхае продемонстрировали кроссоверы RZ Sport Concept, RX Outdoor Concept и водородный багги POV Concept 2.

Электрический кроссовер Lexus приспособили для поездок на природу
Фото: Motor.ruMotor.ru

Главным украшением стенда Lexus на автосалоне в Шанхае стал новый LM. А вот другие экспонаты перекочевали сюда с январских Tokyo Auto Salon и Tokyo Outdoor Show 2023. Это кроссоверы RZ Sport Concept, RX Outdoor Concept и водородный багги POV Concept 2, окрашенный в цвет лунного грунта. Одной из новинок этой лайфстайл-экспозиции оказался RZ Outdoor Concept, предназначенный для активного отдыха на природе.

Motor.ru

Оверлэнд-прототип базируется на RZ 450e со стандартной силовой установкой (у RZ Sport Concept, например, отдача заднего мотора увеличена со 109 до 204 л.с.). Его окрасили в сочетание колеров Regolith x Piano Black и снабдили дополнительной светотехникой. Впереди появились кастомная защитная пластина, сбоку — металлические молдинги стекол. Колеса обуты в шины размерностью 265/60 R18, сзади пристыковано крепление для велосипедов.

Motor.ru

Согласно обновлённому плану, в линейке Toyota и Lexus к 2026 году появятся 10 новых моделей на электрической тяге, совокупные объемы продаж которых составят около полутора миллионов единиц ежегодно. В этот перечень попадут и так называемые эмоциональные электрокары. Одни из них — лифтбек с шильдиком Lexus, демонстрирующий новый язык дизайна с множеством ломаных линий и стремительным профилем.

Автоновости,Lexus,Toyota,
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