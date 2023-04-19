$81.65+0.0589.37-0.20

Самый дорогой автомобильный номер установили на обычную Tesla

Уникальную табличку пустили с молотка на благотворительном аукционе в Дубае в середине апреля. Кто стал владельцем эксклюзивного знака до сих пор неизвестно. При этом все ожидали, что дорогостоящий номер установят на каком-нибудь роскошном суперкаре или премиальном автомобиле. На деле же знак занял свое место на бампере серийной «Теслы».

Самый дорогой автомобильный номер установили на обычную Tesla
© Motor.ru

Номерной знак «Р7» появился на черном кроссовере Tesla Model X Plaid. Стоимость американской модели в ОАЭ составляет около 125 000 долларов. Получается, что регистрационный знак обошелся покупателю в 120 раз дороже электрокара. При этом неизвестно, почему владелец решил установить номер на серийную «Тесла». Учитывая стоимость таблички, ее покупатель может позволить себе любой автомобиль.

В июне прошлого года в США продавали автомобильный номер за 24 миллиона долларов. На регистрационном знаке штата Калифорния указаны две литеры MM.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий