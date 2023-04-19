Самый дорогой автомобильный номер установили на обычную Tesla
Уникальную табличку пустили с молотка на благотворительном аукционе в Дубае в середине апреля. Кто стал владельцем эксклюзивного знака до сих пор неизвестно. При этом все ожидали, что дорогостоящий номер установят на каком-нибудь роскошном суперкаре или премиальном автомобиле. На деле же знак занял свое место на бампере серийной «Теслы».
Номерной знак «Р7» появился на черном кроссовере Tesla Model X Plaid. Стоимость американской модели в ОАЭ составляет около 125 000 долларов. Получается, что регистрационный знак обошелся покупателю в 120 раз дороже электрокара. При этом неизвестно, почему владелец решил установить номер на серийную «Тесла». Учитывая стоимость таблички, ее покупатель может позволить себе любой автомобиль.
В июне прошлого года в США продавали автомобильный номер за 24 миллиона долларов. На регистрационном знаке штата Калифорния указаны две литеры MM.