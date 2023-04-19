Самый дорогой автомобильный номер установили на обычную Tesla

Уникальную табличку пустили с молотка на благотворительном аукционе в Дубае в середине апреля. Кто стал владельцем эксклюзивного знака до сих пор неизвестно. При этом все ожидали, что дорогостоящий номер установят на каком-нибудь роскошном суперкаре или премиальном автомобиле. На деле же знак занял свое место на бампере серийной «Теслы».