$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

МАЗ построит автобусный цех, чтобы увеличить поставки машин в Россию

ТАСС

Минский автомобильный завод планирует к концу 2024 года завершить строительство нового цеха, чтобы увеличить выпуск автобусов для поставок в Россию. Об этом в среду сообщила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

МАЗ построит автобусный цех, чтобы увеличить поставки машин в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Думаю, что к концу 2024 года цех будет. Соответственно в разы увеличится выпуск машин. Сейчас основные объемы уходят на экспорт в РФ, но потребности соседней страны много больше", - цитирует ее агентство Минск-новости.

По словам Лазаревич, стоит задача не только удовлетворить внутренний спрос, но и занять нишу на российском рынке.

"Хотя планы по регулярному обновлению столичного городского транспорта никто не отменял", - добавила она.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий