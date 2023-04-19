МАЗ построит автобусный цех, чтобы увеличить поставки машин в Россию

Минский автомобильный завод планирует к концу 2024 года завершить строительство нового цеха, чтобы увеличить выпуск автобусов для поставок в Россию. Об этом в среду сообщила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
"Думаю, что к концу 2024 года цех будет. Соответственно в разы увеличится выпуск машин. Сейчас основные объемы уходят на экспорт в РФ, но потребности соседней страны много больше", - цитирует ее агентство Минск-новости.
По словам Лазаревич, стоит задача не только удовлетворить внутренний спрос, но и занять нишу на российском рынке.
"Хотя планы по регулярному обновлению столичного городского транспорта никто не отменял", - добавила она.