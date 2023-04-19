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33 минуты назад

В Мосгордуме предложили заменить иномарки в автопарке мэрии «Москвичами»

Мослента

Заменить все иномарки в автопарке мэрии на новые кроссоверы модели «Москвич-3» предложили в Мосгордуме. Депутаты обсудили предложение и поддержали его большинством голосов.

В Мосгордуме предложили заменить иномарки в автопарке мэрии «Москвичами»
Фото: МослентаМослента

По мнению члена комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Сергея Митрохина, такой шаг скажет о готовности заботиться о возрождении отечественного промышленного производства в Москве.

Деньги на покупку автомобилей депутаты предложили заложить в городской бюджет на 2024 год.

Ранее были названы сроки гарантии на автомобили «Москвич».

Автоновости,Сергей Митрохин,Мосгордума,
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