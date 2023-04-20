В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории, их осталось чуть более 300. Об этом пишет газета «Известия».
Согласно информации на сайтах официальных представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai, на всю страну осталось лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. Как отмечает газета, больше всего в наличии в настоящее время автомобили Skoda Rapid — 127 и Volkswagen Polo — 93. Чуть меньше Citroen C4 — 48 и Kia Rio — 45.
При этом Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II в России уже не осталось.
Как рассказали изданию в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), счет реальных запасов этих авто пошел уже не на тысячи, а на десятки. Там пояснили, что на сайтах представительств вместе с автомобилями в наличии указываются и те, которые идут под заказ и их еще надо ввезти в страну.
С помощью параллельного импорта можно восполнить запасы машин, но поставлять массовый сегмент в Россию просто невыгодно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он объяснил, что из-за связанных с этим механизмов расходов данные модели уже не попадают в разряд доступных массовому покупателю, поэтому они не интересны импортерам с экономической точки зрения.
В декабре сообщалось, что в России осталось 20-30 тысяч новых иномарок на один месяц продаж.