$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

СМИ: в российских автосалонах почти закончились иномарки средней ценовой категории

Газета.Ruиещё 3

В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории, их осталось чуть более 300. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно информации на сайтах официальных представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai, на всю страну осталось лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. Как отмечает газета, больше всего в наличии в настоящее время автомобили Skoda Rapid — 127 и Volkswagen Polo — 93. Чуть меньше Citroen C4 — 48 и Kia Rio — 45.

При этом Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II в России уже не осталось.

Как рассказали изданию в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), счет реальных запасов этих авто пошел уже не на тысячи, а на десятки. Там пояснили, что на сайтах представительств вместе с автомобилями в наличии указываются и те, которые идут под заказ и их еще надо ввезти в страну.

С помощью параллельного импорта можно восполнить запасы машин, но поставлять массовый сегмент в Россию просто невыгодно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он объяснил, что из-за связанных с этим механизмов расходов данные модели уже не попадают в разряд доступных массовому покупателю, поэтому они не интересны импортерам с экономической точки зрения.

Названы сроки начала продаж кроссоверов SWM в России

В декабре сообщалось, что в России осталось 20-30 тысяч новых иномарок на один месяц продаж.

Автоновости,Видео,Renault Logan,Opel Astra,Citroen C4,Volkswagen Polo,Skoda Rapid,Kia Rio,Renault,Skoda,Hyundai,Kia,Volkswagen,Opel,Citroen,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий