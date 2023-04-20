В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории, их осталось чуть более 300. Об этом пишет газета «Известия».

При этом Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II в России уже не осталось.

Как рассказали изданию в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), счет реальных запасов этих авто пошел уже не на тысячи, а на десятки. Там пояснили, что на сайтах представительств вместе с автомобилями в наличии указываются и те, которые идут под заказ и их еще надо ввезти в страну.

С помощью параллельного импорта можно восполнить запасы машин, но поставлять массовый сегмент в Россию просто невыгодно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он объяснил, что из-за связанных с этим механизмов расходов данные модели уже не попадают в разряд доступных массовому покупателю, поэтому они не интересны импортерам с экономической точки зрения.