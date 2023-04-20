Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen в Калуге, со всех активов которого ранее был снят арест. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два источника. По словам источников газеты, калужский завод Volkswagen будет приобретен автодилерским холдингом "Авилон".

Стоимость сделки пока неизвестна. "Авилон", как рассказали источники "Ведомостей", ведет переговоры с возможным производственным партнером в Калуге, в числе которых китайский автоконцерн Chery. 14 марта автозавод ГАЗ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с Volkswagen.

Горьковский автозавод потребовал взыскать с него 15,6 млрд рублей убытков. 17 марта суд удовлетворил ходатайство ГАЗа об аресте имущества немецкой компании в РФ. Уже 13 апреля суд снял арест со всех активов немецкой компании. Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров ГАЗ, австрийский предприниматель Зигфрид Вольф, предложил российским властям проект производства автомобилей в РФ.