В Канаде медведь забрался в автомобиль и выпил 69 банок газировки, пишет UPI.

Шэрон Росел рассказала, что проснулась в три часа ночи от громкого лая своей собаки. Женщина посмотрела на улицу и увидела, что медведь разбил окно в ее машине и достал из салона ящик с банками газировки, которые канадка купила для продажи.

«Он выпил огромное количество газировки», — вспоминает Шэрон.

Росел добавила, что медведю, судя по всему, больше всего понравилась апельсиновая газировка, но когда хищник попробовал диетическую колу, «сразу сдался». Теперь женщине придется заново закупать товар и ремонтировать машину.