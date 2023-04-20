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В Канаде медведь забрался в автомобиль и выпил 69 банок газировки

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В Канаде медведь забрался в автомобиль и выпил 69 банок газировки, пишет UPI.

Медведь забрался в автомобиль и выпил 69 банок газировки
© Газета.Ru

Шэрон Росел рассказала, что проснулась в три часа ночи от громкого лая своей собаки. Женщина посмотрела на улицу и увидела, что медведь разбил окно в ее машине и достал из салона ящик с банками газировки, которые канадка купила для продажи.

«Он выпил огромное количество газировки», — вспоминает Шэрон.

Росел добавила, что медведю, судя по всему, больше всего понравилась апельсиновая газировка, но когда хищник попробовал диетическую колу, «сразу сдался». Теперь женщине придется заново закупать товар и ремонтировать машину.

«Конечно, белый кожаный салон очень хорошо сочетается с апельсиновой газировкой», — пошутила она.

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