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17 минут назад

В России появились новые Hyundai Bayon

Российская Газетаиещё 1

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Hyundai Bayon. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят от 2 000 000 до 2 397 000 рублей.

В России появились новые Hyundai Bayon
Фото: Пресс-служба HyundaiПресс-служба Hyundai

Hyundai Bayon представили в марте 2021 года в качестве альтернативы высокому хэтчу Hyundai i20 Active на европейском рынке. Авто компактнее Hyundai Creta: длина составляет 4180 мм, колёсная база - 2580 мм. Дорожный просвет Bayon составляет 183 мм. Машина неплохо подготовлена для передвижения по легкому бездорожью.

Пресс-служба Hyundai

Дизайн выполнен в последней итерации фирменного стиля Hyundai. Креативный директор Hyundai Motor Люк Донкервольке говорил, что при проектировании экстерьера перед специалистами компании была поставлена цель - сделать самый узнаваемый субкомпактный кроссовер на рынке. Вот почему машина получила необычное оформление передней части - с агрессивной решеткой радиатора и двухъярусными фарами: блоки ближнего и дальнего света - в углах бампера, над ними - узкие полоски ДХО и указателей поворотов, которые при помощи прорези объединены между собой в цельный визуальный элемент.

Пресс-служба Hyundai

Один из лотов, предлагаемых "перекупами", оснащён 100-сильной "турботройкой" и роботизированной трансмиссией. В комплектации заявлены система бесключевого доступа, подогревы сидений и рулевого колеса, климат-контроль, камера заднего вида, диски на 17 дюймов, датчики парковки, мультимедиа с экраном 8 дюймов, кнопка старт-стоп, два комплекта шин.

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