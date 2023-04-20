Jaguar готовит спортивный электроседан с запасом хода 700 км

В рамках стратегии электрификации Jaguar разрабатывает батарейный четырехдверный GT — проект пока известен как Project Renaissance.

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Первой в рамках новой стратегии JLR Reimagine появится спортивная батарейная четырехдверка стоимостью 125 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей) — ее общую дизайнерскую концепцию показали на первом тизере. Ездовые испытания предсерийных прототипов начнутся уже в этом году, премьера запланирована на 2024-й, а поставки — на 2025-й.

В рамках стратегии электрификации Jaguar разрабатывает батарейный четырехдверный GT — проект пока известен как Project Renaissance. О нем известно мало: ожидается, что это будет самый мощный серийный автомобиль в истории британской марки, без подзарядки он будет проезжать около 700 километров, а его ориентировочная цена составляет 100 тысяч фунтов стерлингов или 125 тысяч долларов. Более подробную информацию в компании обещают обнародовать уже в ближайшие месяцы.

Грядущий GT будет построен на новейшей архитектуре Jaguar Electrified Architecture (JEA), которая ляжет в основу и других электромобилей марки — всего из будет три, и появятся они в течение пяти лет. Компания инвестирует в электрификацию 18 миллиардов долларов, которые в том числе будут направлены на переоборудование заводов JLR в Великобритании под выпуск электрокаров.