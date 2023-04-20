Jaguar готовит спортивный электроседан с запасом хода 700 км

Jaguar готовит спортивный электрический седан с запасом хода 700 километров
В рамках стратегии электрификации Jaguar разрабатывает батарейный четырехдверный GT — проект пока известен как Project Renaissance.
Первой в рамках новой стратегии JLR Reimagine появится спортивная батарейная четырехдверка стоимостью 125 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей) — ее общую дизайнерскую концепцию показали на первом тизере. Ездовые испытания предсерийных прототипов начнутся уже в этом году, премьера запланирована на 2024-й, а поставки — на 2025-й.
В рамках стратегии электрификации Jaguar разрабатывает батарейный четырехдверный GT — проект пока известен как Project Renaissance. О нем известно мало: ожидается, что это будет самый мощный серийный автомобиль в истории британской марки, без подзарядки он будет проезжать около 700 километров, а его ориентировочная цена составляет 100 тысяч фунтов стерлингов или 125 тысяч долларов. Более подробную информацию в компании обещают обнародовать уже в ближайшие месяцы.
Грядущий GT будет построен на новейшей архитектуре Jaguar Electrified Architecture (JEA), которая ляжет в основу и других электромобилей марки — всего из будет три, и появятся они в течение пяти лет. Компания инвестирует в электрификацию 18 миллиардов долларов, которые в том числе будут направлены на переоборудование заводов JLR в Великобритании под выпуск электрокаров.
Что же касается Land Rover, то компания сосредоточена на работе над среднеразмерными электрическими внедорожниками на новой платформе Electrified Modular Architecture (EMA). На этой «тележке» будет базироваться полностью электрический Range Rover, который ожидается на рынке в 2025 году.