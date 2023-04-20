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7 минут назад

Nissan представила в Шанхае Qashqai нового поколения

runews24.ru

В начале 2021 года Nissan официально представил новое поколение Qashqai. В Россию данный паркетник так и не попал. Вскоре у российских поклонников появится возможность приобрести этот автомобиль в рамках параллельного импорта.

Nissan представила в Шанхае Qashqai нового поколения
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

На Шанхайском автосалоне представили китайскую спецификацию Nissan Qashqai 2023 новой генерации. Главной особенностью паркетника является малообъемный гибридный мотор. Модель оснащена 1,3-литровым турбодвигателем мощностью 158 лошадиных сил. Двигатель получил вариатор.

В сравнении с предыдущим поколением модели они увеличились. Внутри – два цифровых дисплея на 12,3 дюйма, а также 10,8-дюймовая проекция на лобовое стекло.

Теперь ожидаются параллельные поставки модели в Россию.

Автоновости,Nissan Qashqai,Nissan,
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