Цены на бензин Аи-95 в России установили рекорд

Оптовая цена тонны бензина марки Аи-95 выросла до 53,9 тысячи рублей (плюс 7,4 процента), Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Стоимость топлива достигла рекорда с начала 2023 года.

Бензин марки Аи-92 тем временем подорожал до 48,2 тысячи рублей за тонну (плюс 7,5 процента), но пока стоит примерно на тысячу рублей меньше пиковой цены 2023 года. В марте указанные марки торговались по 45,5 тысячи и 50,75 тысячи рублей за тонну соответственно.

Цены на топливо начали расти на фоне начала сезона планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Из-за работ были приостановлены продажи с Комсомольского и Ачинского НПЗ. С конца апреля-начала мая временно прекратятся поставки с Тюменского, Хабаровского, Яйского НПЗ и Астраханского ГПЗ.

В Минэнерго объяснили волатильность оптовых цен на топливо изменением котировок внешних цен на бензин и дизель и повышенным спросом перед летним сезоном.