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32 минуты назад

Салон новой Lada полностью рассекречен на фото

Российская Газета

Фото салона новой модели Lada, которую некоторые продолжают ошибочно называть "новой "Грантой" или "Granta-2", опубликованы в группе "Записки горожанина". Также на одном из снимков запечатлён фонарь будущей новинки.

Салон новой Lada полностью рассекречен на фото
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Торпедо, включая мультимедиа и блок управления климатом, было засвечено на патентах, опубликованных в начале марта. На появившихся накануне фото элементы соответствуют патентным изображениям. На снимке можно увидеть панель приборов, мультифункциональное рулевое колесо, подрулевые переключатели, дизайн воздуховодов, размеры мультимедиа, круглые регуляторы настройки климата, выполненные по мотивам реношных, рычаг коробки передач, рисунок декоративной вставки в торпедо и другие несущественные детали.

Российская Газета
Российская Газета

Также стоит обратить внимание, что автомобиль на фото - двухпедальный. Выпускать серийно такие машины в настоящее время АвтоВАЗ не может, так как пока не найден поставщик автоматической трансмиссии и не проведены все необходимые тесты. Выпуск новой модели Lada B+ запланирован ближе к концу следующего года, а в 2024-м АвтоВАЗ планирует освоить выпуск машин с АКПП - это будет вариатор из дружественной КНР.

Также среди новых "живых" фото есть снимок фонаря, на котором просматривается его графика - отказываться от "иксов" в дизайне полностью АвтоВАЗ пока не спешит.

Ранее "РГ" публиковала скрины математической модели новой "Лады" - на них показана модель в кузове универсал.

Модель Lada Granta B+ построена на платформе CMF-B разработки Renault Group. У АвтоВАЗа есть права на её использование - они были получены в ходе реструктуризации бизнеса французского производителя в РФ. Автомобиль был показан главе Минпромторга Денису Мантурову, он заявил, что "и по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке он будет существенно обновлён по отношению к текущей версии "Гранты".

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