В Госдуму внесут новый законопроект о штрафах за опасное вождение

В Госдуму на рассмотрение внесут новый законопроект об установлении ответственности за опасное вождение. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал Нилов, другой законопроект об опасном вождении, принятый в 2017 году в первом чтении, рекомендован к отклонению во втором чтении на предстоящем пленарном заседании. Аналогичный законопроект ЛДПР тогда не был поддержан именно в пользу правительственного, отметил он. Новый законопроект готов и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.