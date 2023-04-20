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В Госдуму внесут новый законопроект о штрафах за опасное вождение

В Госдуму на рассмотрение внесут новый законопроект об установлении ответственности за опасное вождение. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

В Госдуму внесут новый законопроект о штрафах за опасное вождение
© Телеграм-канал «Ярослав Нилов»

Как рассказал Нилов, другой законопроект об опасном вождении, принятый в 2017 году в первом чтении, рекомендован к отклонению во втором чтении на предстоящем пленарном заседании. Аналогичный законопроект ЛДПР тогда не был поддержан именно в пользу правительственного, отметил он. Новый законопроект готов и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

«Основные отличия нашей инициативы: наличие умысла на агрессию у водителя; видеофиксация опасного вождения как доказательной базы для суда; привлечение к ответственности только на основании судебного решения; дифференцированный подход к наказанию (от простого штрафа к вилке «штраф или лишение прав» — в зависимости от склонности водителя к рецидиву такого поведения на дороге)», — рассказал парламентарий.

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