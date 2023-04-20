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Китайский спорткар GAC Trumpchi Empow R получил тюнинг от немецкой ABT

На автосалоне в Шанхае показали седан GAC Trumpchi Empow R в тюнинге ABT.

На автосалоне в Шанхае дебютировал «злой» седан Empow R·ABT
© © Weibo

Машина отличается аэродинамическим обвесом и общей для экстерьера и интерьера цветовой схемой «черный с вкраплениями красного». В движение Empow R·ABT приводит турбомотор объемом 2,0 литра. Отдача — 265 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. До первой «сотни» седан разгоняется за 5,7 секунды.

Седан GAC Trumpchi Empow R·ABT — возможно, первый продукт фирмы ABT Technologies. Больше половины этого СП принадлежит китайской YOTTA Automobile, ещё 34 процента — ABT Sportsline, оставшаяся часть — частному инвестору, доктору Корнелиусу Буршу. Не успела машина засветиться на автосалоне в Шанхае, как вокруг неё разгорелись нешуточные страсти. Поводом стал гуляющий по соцсети Weibo скриншот переписки с немецкой ABT, в которой та открещивается от проекта и называет четырехдверку фейком.

Weibo
Weibo

Как бы то ни было, Empow R (он же Shadow Leopard) от ABT выделяется раздутыми колесными арками и новым аэродинамическим обвесом. Бамперы, боковые юбки, диффузор и выхлопной патрубок в центре — всё новое. Антикрыло стоит выше, чем у обычного Empow R, но вот колеса, по всей видимости, штатные. В салоне стало больше красного, хотя принципиально ничего не поменялось. Спортивные кресла, углепластиковые накладки и обивка из алькантары перекочевали сюда с исходника.

Под капотом GAC Trumpchi Empow R стоит «турбочетверка» 2.0 мощностью 265 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» DCT. До «сотни» седан разгоняется за 5,7 секунды и проходит «лосиный» тест на скорости 82 километра в час. Для сравнения: лучший показатель BMW M2 в этом испытании — 78 километров в час, а Porsche 911 Carrera 4S — 80 километров в час.

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