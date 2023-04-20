Бывший дизайнер Nissan создал стильный электрический родстер

Электромобиль AIM EV Sport 01, показанный на автосалоне в Шанхае, привлек на себя внимание японского Автомобильного Совета (Automobile Council), в первую очередь благодаря своему потрясающему дизайну от самого Широ Накамура.

Фото: Carakoom Carakoom

Господин Накамура — бывший старший вице-президент/главный креативный директор Nissan, которому приписывают разработку некоторых из самых известных автомобилей бренда, включая GT-R.

AIM – это инжиниринговая компания, базирующаяся в Нагое, Япония и занимающаяся разработкой автомобилей. Основанная в 1998 году компания AIM наиболее известна своими двигателями для гонок на выносливость, в том числе для Ле-Мана.

Carakoom

Однако из-за того, что автомобильная промышленность переходит на полностью электрические транспортные средства гораздо быстрее, чем большинство прогнозировали, AIM последовала за трендом и пытается его возглавить. Представитель компании господин Юкинори Сузуки пояснил:

«После достижения определенных результатов в Ле-Мане мы совместно с британской компанией разработали двигатель в ожидании наступления эры электромобилей и использовали его в лондонских автобусах. Затем мы разработали шасси. Вместо того чтобы сосредоточиться на мощности и динамике, как другие производители электромобилей, мы решили сконцентрироваться на удовольствие от вождения, работая над вектором крутящего момента и управляемостью».

AIM EV Sport 01 является первой частью нового проекта компании NEV (New Energy Vehicle). Несмотря на то, что характеристики батареи не были обнародованы, известно, что AIM EV Sport 01 получит два электромотора суммарной мощностью 600 л.с.

Carakoom

Родстер с компактным карбоновым кузовом имеет длину менее 4 м и весит около 1500 кг. Запас хода на одной зарядке составляет примерно 300 км. Как видите, AIM EV Sport 01 позаимствовал дизайнерские черты любимых поклонниками моделей Nissan, таких как 350Z, но с намеком на Porsche Carrera GT.