Mercedes назвал условия для возвращения в Россию

Mercedes назвал условия, при которых готов вернуться в Россию
Накануне стало известно, что Mercedes закрыл сделку по продаже российских активов, включая подмосковный автосборочный завод. Новым владельцем стала компания АО "Автодом". Однако в офисе "Мерседеса" не исключают возвращения в РФ.
Газета Handelsblatt со ссылкой на представителей компании пишет, что Mercedes согласовал с новым владельцем активов в России опцион обратного выкупа, который может быть реализован, но при условии снятия санкций. Как правило, у опциона есть срок действия, но в данном случае он не разглашается.
По такому же сценарию ранее пошли Renault и Nissan - их активы были переданы подведомственному Минпромторгу институту НАМИ. Компании могут снова стать собственниками акций, заводов и других предприятий, но лишь в течение шести лет с момента подписания соглашения.
На заводе Renault в Москве сейчас выпускают модельный ряд "Москвич", завод Nissan в Санкт-Петербурге продолжает подготовку к выпуску новых моделей Lada - перелицованных китайских автомобилей бренда FAW.