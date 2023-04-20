Mercedes назвал условия для возвращения в Россию

Накануне стало известно, что Mercedes закрыл сделку по продаже российских активов, включая подмосковный автосборочный завод. Новым владельцем стала компания АО "Автодом". Однако в офисе "Мерседеса" не исключают возвращения в РФ.

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Газета Handelsblatt со ссылкой на представителей компании пишет, что Mercedes согласовал с новым владельцем активов в России опцион обратного выкупа, который может быть реализован, но при условии снятия санкций. Как правило, у опциона есть срок действия, но в данном случае он не разглашается.

По такому же сценарию ранее пошли Renault и Nissan - их активы были переданы подведомственному Минпромторгу институту НАМИ. Компании могут снова стать собственниками акций, заводов и других предприятий, но лишь в течение шести лет с момента подписания соглашения.