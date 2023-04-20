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Mercedes назвал условия, при которых готов вернуться в Россию

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Накануне стало известно, что Mercedes закрыл сделку по продаже российских активов, включая подмосковный автосборочный завод. Новым владельцем стала компания АО "Автодом". Однако в офисе "Мерседеса" не исключают возвращения в РФ.

Mercedes назвал условия для возвращения в Россию
© Mercedes-Benz

Газета Handelsblatt со ссылкой на представителей компании пишет, что Mercedes согласовал с новым владельцем активов в России опцион обратного выкупа, который может быть реализован, но при условии снятия санкций. Как правило, у опциона есть срок действия, но в данном случае он не разглашается.

По такому же сценарию ранее пошли Renault и Nissan - их активы были переданы подведомственному Минпромторгу институту НАМИ. Компании могут снова стать собственниками акций, заводов и других предприятий, но лишь в течение шести лет с момента подписания соглашения.

На заводе Renault в Москве сейчас выпускают модельный ряд "Москвич", завод Nissan в Санкт-Петербурге продолжает подготовку к выпуску новых моделей Lada - перелицованных китайских автомобилей бренда FAW.

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