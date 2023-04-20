Маск назвал дату выхода электропикапа Cybertruck
Бизнесмен Илон Маск сообщил, что электропикап Cybertruck будет доступен для продажи в III квартале следующего года. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Verge.
Маск отметил, что малотиражное производство начнется летом, а массовая сборка запланирована на 2023 год. Он подчеркнул, что производство Cybertruck требует времени и особых методов изготовления, так как это радикальный продукт.
Маск не стал раскрывать обновленные характеристики новинки, но выразил уверенность в том, что Cybertruck - это «невероятный продукт».
Напомним, «Тесла» анонсировала автомобиль еще в 2019 году, однако неоднократно откладывала релиз. Предполагается, что одной из причин может быть использование нержавеющей стали для изготовления кузова электропикапа, которая стоит дороже и требует особых методов сварки.