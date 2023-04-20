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Представлен самый доступный кроссовер премиальной марки Hongqi

У премиальной китайской марки Hongqi появился доступный бензиновый кроссовер. Премьера новинки с названием Hongqi HS3 состоялась в Шанхае: модель представляет собой топливную версию электрического E-HS3, который продается в Китае уже несколько лет, но с новым дизайном. Облик кроссовера выполнен в фирменной стилистике Hongqi — с красной полосой в хромированной окантовке, которая протянулась от радиаторной решетки до середины капота, массивными вертикальными ламелями, С-образной передней оптикой и стильными задними фонарями, соединенными светящейся линией.

Представлен самый доступный кроссовер премиальной марки Hongqi
© © Autohome.com.cn
Autohome.com.cn / Hongqi HS3
Autohome.com.cn / Hongqi HS3
Autohome.com.cn / Hongqi HS3
Autohome.com.cn / Hongqi HS3

По габаритам Hongqi HS3 сравним с Toyota RAV4, и на сегодняшний день это самый компактный (и доступный) кроссовер в линейке марки. В движение топливную версию приводит бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, который развивает 252 лошадиные силы. Пару двигателю составляет восьмидиапазонный автомат. Позже ожидается появление и «мягкогибридной» модификации с ДВС и 48-вольтовым стартер-генератором.

Также на стенде Hongqi на Шанхайском автосалоне были представлены две другие новинки вседорожной линейки HS — обновленный компактный кроссовер HS5 и среднеразменый HS7 нового поколения. Первый немного прибавил в длину за счет бамперов иного дизайна, а второй лишился пневматической подвески, зато в салоне появился большой вертикальный планшет мультимедийной системы.

Hongqi HS5
dongchedi.com / Hongqi HS7

Hongqi называют наиболее вероятным кандидатом на производственное партнерство с российским дилерским холдингом «Автодом», который на днях закрыл сделку по приобретению завода Mercedes-Benz в Подмосковье. По неофициальным данным, на конвейер площадки в Есипово встанет как раз кроссовер HS5 — эта модель потенциально может заменить россиянам Mercedes-Benz GLC.

Что же касается других премьер Hongqi на автосалоне в Шанхае, то среди них был и футуристичный концепт E-LS — это беспилотный кроссовер с задними дверями как у Rolls-Royce, которые открываются против хода движения. Шоу-кар лишен привычных органов управления, а его салон рассчитан на трех человек.

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