Новые камеры на загородных дорогах способны фиксировать более 25 нарушений ПДД

Новые камеры способны фиксировать более 25 нарушений ПДД.

Фото: За рулем За рулем

Комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на основных магистралях в Подмосковье и в соседних областях стало больше на 400 штук. В преддверии дачного сезона, когда трафик на всех дорогах значительно увеличивается, это поможет контролировать дорожную ситуацию и обеспечивать безопасность движения.

Новые комплексы установили на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-10 «Россия», а также на наиболее опасных участках дорог, к примеру, на Р-22 в Серебряных Прудах, на М-10 в Клину, на Западном обходе Сергиева Посада, на Ярославском шоссе.

Преимущественно это модели камер «Азимут-4», которые помимо измерения скорости фиксируют 25 различных видов нарушений. В перечень их функционала входит контроль за непристегнутым ремнем водителя и переднего пассажира, разговор по сотовому телефону, пользование планшетом или смартфоном во время движения, пересечение линий разметки, выезд на полосу встречного движения и пр.

Кроме того, «Азимут-4» имеет возможность интеграции в глобальные информационные транспортные системы, позволяющие отслеживать передвижение автомобилей в розыске.

Каждый комплекс «Азимут-4» может контролировать зону дороги шириной до 14 метров, в которую входит 4 полосы движения. Дальность действия радара превышает 200 метров.