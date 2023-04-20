УАЗ "Профи" стал "Геркулесом": представлена новая версия "коммерсанта"
Новая модификация на базе УАЗ "Профи" - уборочная машина "Геркулес 6530". Дебют автомобиля состоялся в Санкт-Петербурге на Международной специализированной выставке жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ России 2023".
Вакуумная уборочная подметальная машина "Геркулес 6530" производится компанией "Геркулес" из Калуги. В основе - УАЗ "Профи", который оснастили спецоборудованием: бункером для мусора объемом 1,5 м3, 250-литровым баком для чистой воды (доступна опция увеличения до 400 л) и всасывающим соплом с системой рециркуляции воздуха. Работу оборудования обеспечивает дополнительный дизель мощностью 58 л.с.
Также машину можно дооснастить мойкой высокого давления, дополнительным всасывающим рукавом, камерами кругового обзора.
Уборочная машина от "Геркулес" может также эксплуатироваться и в зимний период, так как может комплектоваться пескоразбрасывателем, передним поворотным отвалом и подметальной щеткой.
Модель, как сообщили в пресс-службе УАЗ, производится на заказ.
Ранее Ульяновский автозавод представил УАЗ "Профи", переоборудованный в фургон для транспортировки хлебобулочных изделий.