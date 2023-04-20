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УАЗ "Профи" стал "Геркулесом": представлена новая версия "коммерсанта"

Новая модификация на базе УАЗ "Профи" - уборочная машина "Геркулес 6530". Дебют автомобиля состоялся в Санкт-Петербурге на Международной специализированной выставке жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ России 2023".

УАЗ "Профи" стал "Геркулесом"
© Российская Газета

Вакуумная уборочная подметальная машина "Геркулес 6530" производится компанией "Геркулес" из Калуги. В основе - УАЗ "Профи", который оснастили спецоборудованием: бункером для мусора объемом 1,5 м3, 250-литровым баком для чистой воды (доступна опция увеличения до 400 л) и всасывающим соплом с системой рециркуляции воздуха. Работу оборудования обеспечивает дополнительный дизель мощностью 58 л.с.

Также машину можно дооснастить мойкой высокого давления, дополнительным всасывающим рукавом, камерами кругового обзора.

Пресс-служба УАЗа

Уборочная машина от "Геркулес" может также эксплуатироваться и в зимний период, так как может комплектоваться пескоразбрасывателем, передним поворотным отвалом и подметальной щеткой.

Модель, как сообщили в пресс-службе УАЗ, производится на заказ.

Ранее Ульяновский автозавод представил УАЗ "Профи", переоборудованный в фургон для транспортировки хлебобулочных изделий.

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