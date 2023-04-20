Российские дилеры хотят взыскать с «Москвича» долги Renault

Российские дилеры хотят взыскать с «Москвича» 1,5 млрд рублей долга Renault
Российские дилеры готовят коллективный иск о взыскании 1,5 миллиарда рублей долга Renault.
Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), речь идет о долге перед дилерами за выполнение работ по послепродажному обслуживанию. Компания Renault, ушедшая из России, оставила 14 миллиардов рублей на погашение долгов, но задолженность перед дилерами так и не была погашена. В РОАД считают, что по долгам должен рассчитаться преемник французского автопроизводителя — «Москвич».
По словам вице-президента РОАД Андрея Петренко, после ухода Renault обязательства перед клиентами были распределены между АвтоВАЗом как поставщиком запчастей и заводом «Москвич», «который должен был компенсировать программы послепродажного обслуживания». «Мы предложили руководству Renault обсудить с дилерами сложившуюся критическую ситуацию с задолженностью и как из нее выходить, но ответа ноль», — добавил Петренко.
Теперь дилеры готовят коллективный иск о взыскании долга в размере 1,5 миллиарда рублей.
О коллективном иске сообщалось и ранее — еще в конце мая 2022 года дилеры намеревались обратиться в международный суд с требованием компенсации инвестиций в развитие дилерской сети Renault в России, но тогда речь шла о «сотнях миллионов рублей».
Renault официально ушел с российского рынка в середине мая прошлого года. Завод компании (впоследствии переименованный в «Москвич») перешел правительству Москвы, а доля в АвтоВАЗе — подведомственному Минпромторгу РФ «ФГУП» НАМИ. Сделка предусматривает опцион обратного выкупа в течение шести лет.