Российские дилеры хотят взыскать с «Москвича» долги Renault

Российские дилеры готовят коллективный иск о взыскании 1,5 миллиарда рублей долга Renault.

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Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), речь идет о долге перед дилерами за выполнение работ по послепродажному обслуживанию. Компания Renault, ушедшая из России, оставила 14 миллиардов рублей на погашение долгов, но задолженность перед дилерами так и не была погашена. В РОАД считают, что по долгам должен рассчитаться преемник французского автопроизводителя — «Москвич».

По словам вице-президента РОАД Андрея Петренко, после ухода Renault обязательства перед клиентами были распределены между АвтоВАЗом как поставщиком запчастей и заводом «Москвич», «который должен был компенсировать программы послепродажного обслуживания». «Мы предложили руководству Renault обсудить с дилерами сложившуюся критическую ситуацию с задолженностью и как из нее выходить, но ответа ноль», — добавил Петренко.

Теперь дилеры готовят коллективный иск о взыскании долга в размере 1,5 миллиарда рублей.

О коллективном иске сообщалось и ранее — еще в конце мая 2022 года дилеры намеревались обратиться в международный суд с требованием компенсации инвестиций в развитие дилерской сети Renault в России, но тогда речь шла о «сотнях миллионов рублей».