$81.65+0.0589.37-0.20

Российские дилеры хотят взыскать с «Москвича» 1,5 млрд рублей долга Renault

Российские дилеры готовят коллективный иск о взыскании 1,5 миллиарда рублей долга Renault.

Российские дилеры хотят взыскать с «Москвича» долги Renault
© © Завод Москвич / Telegram

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), речь идет о долге перед дилерами за выполнение работ по послепродажному обслуживанию. Компания Renault, ушедшая из России, оставила 14 миллиардов рублей на погашение долгов, но задолженность перед дилерами так и не была погашена. В РОАД считают, что по долгам должен рассчитаться преемник французского автопроизводителя — «Москвич».

По словам вице-президента РОАД Андрея Петренко, после ухода Renault обязательства перед клиентами были распределены между АвтоВАЗом как поставщиком запчастей и заводом «Москвич», «который должен был компенсировать программы послепродажного обслуживания». «Мы предложили руководству Renault обсудить с дилерами сложившуюся критическую ситуацию с задолженностью и как из нее выходить, но ответа ноль», — добавил Петренко.

Теперь дилеры готовят коллективный иск о взыскании долга в размере 1,5 миллиарда рублей.

О коллективном иске сообщалось и ранее — еще в конце мая 2022 года дилеры намеревались обратиться в международный суд с требованием компенсации инвестиций в развитие дилерской сети Renault в России, но тогда речь шла о «сотнях миллионов рублей».

Renault официально ушел с российского рынка в середине мая прошлого года. Завод компании (впоследствии переименованный в «Москвич») перешел правительству Москвы, а доля в АвтоВАЗе — подведомственному Минпромторгу РФ «ФГУП» НАМИ. Сделка предусматривает опцион обратного выкупа в течение шести лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий