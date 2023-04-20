Китайская BYD заявила, что автопилот для автомобилей невозможен

Китайская компания BYD считает разработку автопилота для автомобилей тупиковым направлением. Как сообщает CNBC, представитель автопроизводителя Ли Юньфэй призвал тратить ресурсы на промышленную автоматизацию.

Фото: Ford Ford

Согласно его заявлению, полный автопилот, который позволяет человеку не управлять автомобилем, удастся создать очень не скоро. Реализация такой технологии потребует проработки многих деталей, начиная от особенностей мышления человека и заканчивая вопросами этики.

По мнению Ли Юньфэя, огромные инвестиции со стороны различных компаний и многолетние разработки не гарантируют создания идеального автопилота. Инвесторы в результате могут потерять огромные деньги, а технические специалисты зайти в тупик. Как подчеркнул представитель BYD, в среднем в год в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 2 млн человек, и сценарий с использованием автопилота во всех случаях не позволяет однозначно определять виновника в этих происшествиях.