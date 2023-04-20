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1 час назад

Китайская BYD заявила, что автопилот для автомобилей невозможен

Никита Бородкин

Китайская компания BYD считает разработку автопилота для автомобилей тупиковым направлением. Как сообщает CNBC, представитель автопроизводителя Ли Юньфэй призвал тратить ресурсы на промышленную автоматизацию.

Китайская BYD заявила, что автопилот для автомобилей невозможен
Фото: FordFord

Согласно его заявлению, полный автопилот, который позволяет человеку не управлять автомобилем, удастся создать очень не скоро. Реализация такой технологии потребует проработки многих деталей, начиная от особенностей мышления человека и заканчивая вопросами этики.

По мнению Ли Юньфэя, огромные инвестиции со стороны различных компаний и многолетние разработки не гарантируют создания идеального автопилота. Инвесторы в результате могут потерять огромные деньги, а технические специалисты зайти в тупик. Как подчеркнул представитель BYD, в среднем в год в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 2 млн человек, и сценарий с использованием автопилота во всех случаях не позволяет однозначно определять виновника в этих происшествиях.

Более перспективным направлением в BYD считают промышленную автоматизацию. Представитель компании отметил, что услуги одного рабочего на конвейере в Китае обходятся в среднем в 21 тысячу долларов в год. По его логике, было бы логичнее инвестировать в производство роботов, которые не будут прерываться на сон и прием пищи. Вместе с тем и в этой сфере пока есть множество технических сложностей.

Автоновости,BYD,
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