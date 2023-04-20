Переднеприводная Honda Civic Type R установила новый рекорд на Нюрбургринге

У новой Honda Civic Type R 2023 уже есть самая мощная рекламная кампания, чтобы покорить европейскую публику, установив новый рекорд на Нюрбургринге.

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Дизайн экстерьера и интерьера, а также самые передовые технологии, особенно информационно-развлекательные гаджеты, являются нормой, когда речь идет о покупке новых автомобилей. Но в случае со спортивными автомобилями действительно важны их преимущества. Не имеет значения, является ли производитель корейским, европейским или японским, динамика вождения и производительность являются настоящей рабочей лошадкой, даже несмотря на то, что подавляющее большинство клиентов никогда не испытывают того, что на самом деле предлагает их автомобиль.

Для Honda эти два качества являются ключевыми и присутствуют в новом Honda Civic Type R, одном из немногих уцелевших спортивных компактвэнов в своей категории, который потерял немалую часть своих представителей в этой категории. Но японцы знают, что для заинтересованных есть гораздо более весомый аргумент в пользу продаж: похвастаться рекордом на Нюрбургринге.

С ростом электрификации технические специалисты Honda не учли, что это обязательное решение для мощного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, который приводит в действие эту модель, обеспечивающую максимальную мощность 329 л.с. очень важный дополнительный фактор: это передний привод, а не тотальный, как у некоторых его соперников.

Новый триумф был достигнут с серийной моделью, оснащенной дополнительными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, доступными для клиентов, которые запрашивают их, сумев преодолеть 20,8 км так называемого «Зеленого ада» всего за 7 минут и 44,881. секунд, что всего на одну сотую больше, чем у предшественника.