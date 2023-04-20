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Land Rover распался на три бренда

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Компания Jaguar Land Rover объявила о крупном пересмотре своей стратегии, которая была анонсирована два года назад под названием Reimagine. Основное направление развития остается электрификация, но в стратегии внесено много изменений. Об этом пишет «Авторевю».

Компания решила изменить свое длинное название и теперь будет официально называться JLR. Вместо бренда Land Rover теперь будет три марки: Range Rover, Defender и Discovery. Флагманами среди внедорожников останутся Range Rover и Range Rover Sport. Уже в конце 2023 года планируется представить электрический Range Rover. В продаже он появится в следующем году.

Младшие кроссоверы станут работать на электротяге с помощью отдельной платформы EMA, на которую перейдут Discovery Sport, Range Rover Evoque. Не исключено, что появится и новая модель - компактный Defender.

Масштабные изменения ждут Jaguar. Компания поднимется из сегмента «премиума» в Luxury — и полностью перейдет на электротягу. Бренд представят три модели на отдельной платформе JEA. Для них будет создан уникальный стиль. Первая новинка ожидается в 2024 году, ею станет большой седан класса GT. Он станет самым мощным серийным Jaguar в истории. На одной зарядке машина сможет проехать до 700 км. Выпускать планируется 50 тыс. автомобилей в год.

Также компания перестроит работу с дилерами и реализует схему прямых продаж. Заказать автомобиль можно будет прямо на заводе, а в автосалонах можно будет лишь увидеть демонстрационные модели. В связи с этим дилерскую сеть сократят.

У Jaguar Land Rover скопилось свыше 200 тысяч невыполненных заказов

Инвестиции JLR в ближайшие 5 лет в программу электрификации составят 15 млрд фунтов стерлингов ($19 млрд). При этом строительство собственного аккумуляторного завода не предусматривается. В первое время тяговые батареи будут закупаться на стороне. Предполагается, что через 5 лет материнский концерн Tata построит собственную гигафабрику в Европе.

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