Компания Jaguar Land Rover объявила о крупном пересмотре своей стратегии, которая была анонсирована два года назад под названием Reimagine. Основное направление развития остается электрификация, но в стратегии внесено много изменений. Об этом пишет «Авторевю».

Компания решила изменить свое длинное название и теперь будет официально называться JLR. Вместо бренда Land Rover теперь будет три марки: Range Rover, Defender и Discovery. Флагманами среди внедорожников останутся Range Rover и Range Rover Sport. Уже в конце 2023 года планируется представить электрический Range Rover. В продаже он появится в следующем году.

Младшие кроссоверы станут работать на электротяге с помощью отдельной платформы EMA, на которую перейдут Discovery Sport, Range Rover Evoque. Не исключено, что появится и новая модель - компактный Defender.

Масштабные изменения ждут Jaguar. Компания поднимется из сегмента «премиума» в Luxury — и полностью перейдет на электротягу. Бренд представят три модели на отдельной платформе JEA. Для них будет создан уникальный стиль. Первая новинка ожидается в 2024 году, ею станет большой седан класса GT. Он станет самым мощным серийным Jaguar в истории. На одной зарядке машина сможет проехать до 700 км. Выпускать планируется 50 тыс. автомобилей в год.

Также компания перестроит работу с дилерами и реализует схему прямых продаж. Заказать автомобиль можно будет прямо на заводе, а в автосалонах можно будет лишь увидеть демонстрационные модели. В связи с этим дилерскую сеть сократят.