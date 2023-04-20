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Toyota завершила производство легендарного внедорожника

Компания Toyota официально завершила сборку внедорожника FJ Cruiser. По данным южноафриканского издания Cars, культовую модель окончательно вывели с глобального рынка, несмотря на планы превратить ее в электромобиль. Японская марка анонсировала прекращение производства автомобиля ещё в конце прошлого года, но только сейчас культовый FJ Cruiser покинул конвейеры бренда. До недавнего времени внедорожник можно было приобрести в нескольких странах мира.

Toyota завершила производство легендарного внедорожника
© © Autowp

Toyota FJ Cruiser ушел с американского рынка ещё несколько лет назад. Последними странами, где можно было приобрести легендарный внедорожник были ЮАР, Чили, также Филиппины и Ближний Восток. Причём все модели выпускали на одном из японских автозаводов марки.

Накануне с официального сайта Toyota в ЮАР убрали упоминание FJ Cruiser. Представители японской компании подтвердили, что производство внедорожника официально завершено для всех рынков, где до недавнего времени присутствовала модель.

Последние FJ Cruiser оборудовали четырехлитровым бензиновым V6, отдача которого составляла 270 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работал пятиступенчатый «автомат», раздаточная коробка передач и система подключаемого полного привода.

Вместо культового FJ Cruiser Toyota планировала выпустить электрическую версию внедорожника. Однако в октябре прошлого года разработку модели приостановили.

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