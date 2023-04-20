В США отзывают более 131 тыс. пикапов Ram 1500

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, пикапы Ram 1500 попали под отзыв в США. Кампания коснулась 131 700 автомобилей, которые оснащены 5,7-литровым двигателем eTorque V8. Дело в том, что может произойти остановка силового из-за слишком богатой топливной смеси.

Фото: Ram Ram

По данным источника, под отзыв попали Ram 1500, выпущенные с 2020 по 2021 годы. Расследование дефекта началось в январе, а завершилось в марте 2023 года. Эксперты выяснили, что причиной проблемы является программное обеспечение модуля управления трансмиссией.