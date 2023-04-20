$81.62-0.0489.46+0.09
1 час назад

Компания Ram отзывает в США более 131 тыс. пикапов Ram 1500 из-за двигателей, которые могут неожиданно заглохнуть

Моя Москва.онлайн

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, пикапы Ram 1500 попали под отзыв в США. Кампания коснулась 131 700 автомобилей, которые оснащены 5,7-литровым двигателем eTorque V8. Дело в том, что может произойти остановка силового из-за слишком богатой топливной смеси.

В США отзывают более 131 тыс. пикапов Ram 1500
Фото: Ram Ram

По данным источника, под отзыв попали Ram 1500, выпущенные с 2020 по 2021 годы. Расследование дефекта началось в январе, а завершилось в марте 2023 года. Эксперты выяснили, что причиной проблемы является программное обеспечение модуля управления трансмиссией.

По состоянию на 30 марта 2023 года имеется 206 сообщений от клиентов, 636 гарантийных претензий и 53 выездных отчета об остановке грузовиков. Есть также одно сообщение об аварии, но без пострадавших.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий