Массовая карма настигла "обочечников" на трассе М-4
Десяткам автомобилей пришлось разворачиваться и двигаться в обратном направлении.
Дальнобойщик заснял на камеру смартфона любопытную ситуацию, сложившуюся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Огромная группа автомобилистов, решивших объехать пробку по проселочной дороге в поле, была вынуждена вернуться обратно.
Источник поясняет, что непреодолимой преградой для решительных обочечников стала река. Поэтому десяткам автомобилей пришлось разворачиваться и двигаться в обратном направлении - в надежде вернуться к движению по асфальту.
Однако реализовать этот порыв оказалось не так уж просто: былой выезд на асфальт остался далеко позади, а тот, что подвернулся, был отягощен солидной канавой.
Поэтому все, кто честно стоял в пробке на М-4 в Ростовской области, получили прекрасный бонус: импровизированный оффроуд в исполнении владельцев самых различных машин.