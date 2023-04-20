Ferrari и Genesis стали победителями Car Design Awards 2023

Как сообщает SPEEDME.RU, в рамках премии Car Design Awards снова были отмечены модели от Ferrari. Напомним, что в 2022 году модель 296 GTB заняла первое место в категории серийных автомобилей. Стало известно, что этом году в аналогичной категории компания заняла первое место с моделью Purosangue. Также отметим, что золото за язык дизайна бренда получил Centro Stile.

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По данным источника, первое место в категории концепт-каров занял кабриолет Project X от бренда Genesis. Председатель жюри Сильвия Баруффальди отметила, что при покупке дизайн автомобиля играет важную роль. В связи с этим уже много лет премия подтверждает конкурентоспособность моделей и их востребованность.