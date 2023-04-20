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Новый премиальный электромобиль Voyah Passion поступит на российский рынок

Новый премиальный электроседан Voyah Passion, который представили в рамках международного Шанхайского автосалона, скоро поступит на российский рынок. Об этом сообщает Car.ru.

Премиальный Voyah Passion поступит на российский рынок
© Voyah

Электроседан стал воплощением концептуальной модели I-land с острыми гранями кузова и стремительными силуэтом. Он оснащен электродвигателем с крутящим моментом в 730 Нм, благодаря которому автомобиль развивает скорость до 100 км/ч за 3,8 секунды при максимальной скорости в 210 км/ч.

На российском рынке Voyah Passion будет продаваться в двух версиях — с аккумулятором на 82 кВт (запас хода до 483 км) и на 109 кВт (до 608 км). На официально ввезенные седаны будет действовать гарантия — на пять лет или на 100 тысяч километров. Официальная дилерская сеть насчитывает уже 16 салонов как в Москве, так и в регионах. Сроки начала продаж пока неизвестны, как и цена электромобиля.

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