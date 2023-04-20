Представлен первый электрический кроссовер Maserati

Компания Maserati представила электрический вариант кроссовера Gracale. Он получил двухмоторный полный привод, батарею емкостью 105 киловатт-часов и запас хода около 500 километров. При этом новинка оказалась медленнее Grecale Trofeo с «битурбошестеркой» 3.0 — до ста электрокар разгоняется за 4,1 секунды против 3,8 у топливного Trofeo. Как и все машины линейки Folgore, батарейный Grecale штатно оснащен пневматической подвеской.

Электрический Maserati Grecale Folgore стал самым мощным в семействе. Его двухмоторная установка выдает 557 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента, хотя даже у «заряженного» Grecale Trofeo с «битурбошестеркой» Nettuno 3.0 в запасе только 530 сил и 620 Нм. Однако из-за того, что весит электрокар почти 2,5 тонны, он заметно уступает топливному родственнику в динамике разгона до сотни: 4,1 секунды против 3,8. До 200 километров час Grecale Folgore разгоняется за 16,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 километров в час

Maserati

Maserati

Maserati

Батарея кроссовера емкостью 105 киловатт-часов работает под напряжением 400 вольт, поэтому мощность зарядки — всего 200 киловатт. От устройства постоянного тока аккумулятор наполнится с 20 до 80 процентов за 29 минут, а 9 минут подключения увеличат дальность хода на 100 километров. Если заряд упал ниже 16 процентов и поблизости нет терминалов, рекомендуется активировать режим Max Range (есть также GT, Sport и Offroad). В нём электроника смягчает реакции на акселератор и ограничивает «максималку» 130 километрами в час. Паспортная дальность хода — 500 километров.

Внешне Grecale Folgore отличается деталями вроде особой решетки радиатора и аэродинамических колес. Кроме того, для него эксклюзивно предложен цвет кузова Rame Folgore. Источником вдохновения при создании этой краски послужил фасад Музея Гуггенхайма в испанском Бильбао, который дает теплые медные оттенки на солнечных участках и холодные голубовато-серые в тени. На машине тот же самый эффект достигается благодаря использованию радужных пигментов.

Maserati

Maserati

Для обивки салона кроссовера используется регенерированный нейлон Econyl. Декоративные панели имеют рельефную поверхность и выглядят как тонированный «медью» углепластик. Мультимедиа с экраном диагональю 12,3 дюйма оснащена Apple CarPlay и Android Auto, а в Китае ещё и нативно поддерживает мессенджер WeChat. Навигация Grecale Folgore учитывает электрическую сущность кроссовера и строит маршрут с учетом расположения зарядных станций.