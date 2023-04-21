Эксперты: на автосалоне в Шанхае европейские марки выступили бледно

И если раньше на китайских выставках всегда находились странные или даже смешные модели, то сейчас все серьезно - сдержанный дизайн, хорошее качество сборки, удобные интерьеры и современные технологии. И это явно помогает местным производителям завоевывать новые рынки - все больше машин они отправляют на экспорт", - отметили эксперты.