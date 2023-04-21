Эксперты: на автосалоне в Шанхае европейские марки выступили бледно
На Шанхайском автосалоне разместилось порядка 1,5 тысячи моделей автомобилей. Ожидается, что выставку, которая продлится до 27 апреля, посетит около 1 млн человек. Эксперты Авто Mail.ru рассказали "Российской газете", что европейские марки в этот раз выступили достаточно бледно, хотя раньше проводили в КНР немало мировых премьер.
"В прошлом году в Китае не проводили крупные автомобильные выставки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, поэтому было особенно интересно взглянуть на новинки, подготовленные к Шанхайскому моторшоу 2023.
Европейские марки выступили достаточно бледно, хотя раньше проводили в Китае немало мировых премьер. Но это с лихвой компенсировали местные производители.
И если раньше на китайских выставках всегда находились странные или даже смешные модели, то сейчас все серьезно - сдержанный дизайн, хорошее качество сборки, удобные интерьеры и современные технологии. И это явно помогает местным производителям завоевывать новые рынки - все больше машин они отправляют на экспорт", - отметили эксперты.