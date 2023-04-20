Дилеры начали предлагать россиянам компактные минивэны Suzuki Solio Bandit

Автодилеры в России начали предлагать компактные минивэны Suzuki Solio и Solio Bandit, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложениями праворульных автомобилей 2022 и 2023 года выпуска размещены в классифайдах дилерами из Приморья и Хабаровского края.

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Один из продавцов оценил автомобиль в 668 тыс. рублей, у других дилеров цены стартуют от 830 тыс. рублей. Автомобили предлагаются в двух версиях, которые отличаются дизайном оптики, переднего бампера и решетки радиатора.

Suzuki Solio оснащаются гибридной силовой установкой на базе 1,2-литрового мотора мощностью 91 л.с., который работает с вариатором и полным приводом. Под полом багажного отделения установлена литий-ионная батарея. Минивэн способен автоматически переключаться в режим движения на электротяге, когда движется с постоянной скоростью до 60 км/ч.