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«Москвич 3» в новой комплектации будет стоить от 2,25 млн рублей

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Завод «Москвич» начал продажи бензиновых кроссоверов в новой комплектации «Комфорт», такие машины стоят от 2,25 млн рублей, сообщил автопроизводитель.

Автомобили «Москвич 3» на заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года
Автомобили «Москвич 3» на заводе «Москвич», 23 ноября 2022 года© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

От базовой версии «Москвич 3» в новой комплектации отличается наличием цифровой приборной панели диагональю 10,25 дюйма, системы кругового обзора, функции подогрева всех сидений, светодиодными фарами дальнего и ближнего света вместо галогеновых, функции автоматического складывания зеркал заднего вида и кожаной отделкой сидений черного цвета вместо комбинированной.

Вместе с этим новинка получила импульсные электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, электрорегулировку водительского сиденья по четырем направлениям и ручной по двумя направлением (в базовой только ручная), боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности и ряд систем — предупреждение о выезде с полосы движения и возможном лобовом столкновении, а также контроль слепых зон.

«Москвич 3» оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л (150 л.с.) и предлагается с вариатором или 6-ступенчатой механикой, в базовой комплектации автомобиль стоит от 1,97 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Московская городская дума согласилась обновить автопарк столичной мэрии, заменив все иномарки на кроссоверы «Москвич 3».

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