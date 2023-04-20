«Москвич 3» в новой комплектации будет стоить от 2,25 млн рублей

Вместе с этим новинка получила импульсные электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, электрорегулировку водительского сиденья по четырем направлениям и ручной по двумя направлением (в базовой только ручная), боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые шторки безопасности и ряд систем — предупреждение о выезде с полосы движения и возможном лобовом столкновении, а также контроль слепых зон.