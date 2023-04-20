Российские дилеры хотят взыскать с «Москвича» долги Renault

Автоконцерн Renault задолжал российским дилерам около 1,5 млрд рублей за проведенные гарантийные ремонты автомобилей. Ведется подготовка иска о взыскании этой суммы с приемника французского автопроизводителя - завода «Москвич». Об этом заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко, пишет «Прайм».

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка и передачи своих активов российским подразделениям или продаже другим собственникам. В мае 2022 года о своем уходе из России заявил автомобильный концерн Renault. Российские активы группы, включая долю французского концерна в «АвтоВАЗе», перешли в государственную собственность с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

При этом на московском заводе компании был налажен выпуск автомобилей под брендом «Москвич».

По словам Петренко, дилеры предложили руководству Renault обсудить «критическую ситуацию с задолженностью» перед ними, однако никакого ответа не дождались.

«Обязательства перед клиентами были распределены между "АвтоВАЗом" как поставщиком запчастей и заводом "Москвич", который должен был компенсировать программы послепродажного обслуживания. То есть дилер делает их за свой счет, а автопроизводитель потом компенсирует», - пояснил он.

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» обратил внимание на то, что группа компаний Renault, уходя с российского рынка, «оставила 14 миллиардов рублей на выплату долгов».