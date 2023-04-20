$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

"Ъ": ГИБДД сможет самостоятельно аннулировать карты техосмотра

Газета.Ruиещё 1

МВД России собирается наделить сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностические карты, подтверждающие прохождение технического осмотра. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

ГИБДД сможет самостоятельно аннулировать карты техосмотра
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

Полицейское ведомство подготовило проект постановления правительства, которым предлагается разрешить инспекторам аннулировать диагностическую карту самостоятельно в течение пяти дней после выявления подделки (или любого другого нарушения) независимо от того, заведено дело на оператора техосмотра или нет.

Согласно действующим нормам, проходящие техосмотр транспортные средства должны фотографироваться для документального подтверждения факта диагностики. Также обязательно присутствие в кадре эксперта, проводящего процедуру инструментального контроля. Мошенники, которые предлагают поддельные карты, обходят требования, с помощью «фотошопа» делают снимки и загружают их в Единую информационную систему техосмотра МВД.

ГИБДД может ввести новый штраф для водителей

Если сотрудник ГИБДД обнаруживает такие случае поддельного ТО, то он вправе аннулировать документ. Однако сейчас инспекторам приходится ждать возбуждения административного дела в отношении оператора техосмотра или решения суда. В результате инспекторы не могут оперативно реагировать на нарушения, а транспорт попадает на дороги общего пользования, указали представители МВД.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий