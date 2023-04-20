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Geely обновляет популярный у нас Atlas Pro: все подробности

В Шанхае компания Geely показала Atlas L, уже сменивший предыдущее поколение в Китае и явно нацеливающийся на российский рынок.

Geely обновляет популярный в России Atlas Pro
© Geely

Одна из наиболее привлекательных для россиян моделей Geely на Шанхайском автосалоне - это Atlas L, который на китайском рынке в октябре прошлого года сменил кроссовер, у нас известный как Geely Atlas Pro.

Еще в феврале компания запатентовала облик модели в РФ и рассказала об электрических версиях кроссовера. В Шанхай Geely привезла именно такой вариант - неслучайно передок машины на стенде лишен традиционного для машин с ДВС «гриля».

Платформа Atlas L - по-крупному, это CMA, лежащая в основе Geely Tugella и Volvo XC40. Но у Атласа - вариант e-CMA, с заложенным местом под фирменную суперплоскую батарею.

Впрочем, нам более интересны бензиновые версии: в КНР это 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.), работающие в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод только передний.

Габариты — 4670 х 1900 х 1705 мм при колесной базе 2777 мм. Новая машина на 126 мм длиннее и на 69 мм шире, чем известный нам Atlas Pro. Комплектации обещаются весьма богатые.

С учетом успеха предшественника, можно вполне предполагать скорый дебют модели в России.

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