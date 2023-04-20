Автопроизводитель Omoda пересмотрел ценовую политику в отношении своих моделей в России. Подорожание застало автомобиль Omoda C5.

Кроссовер Omoda C5 недавно был представлен на рынке России. Несмотря на это, производитель уже успел изменить прайсы для модели. В начале апреля автомобили стали продаваться дороже во всех исполнениях.

Omoda носит статус дочерней компании крупного автогиганта Chery. Одним из популярных представителей ее линейки является паркетник Omoda C5, который в апреле прибавил к прежнему прайсу сразу 80 000 рублей. Рост цен отмечается у комплектаций, в которых предлагается система переднего и полного привода.

В процентном соотношении подорожание составило 2.6 - 3.3%. В стартовой комплектации Joy автомобиль предлагается по цене 2 609 900 рублей. Напомним, что в оснащении здесь предусматривается двигатель рабочим объемом 1.5 литра, производительность которого равна 147 л.с. Работает он в тандеме с вариаторной КПП и системой переднего привода.

Второе исполнение носит название Lifestyle. Здесь используется тот же силовой агрегат, но стоимость равна 2 650 000 рублей. В топовой комплектации китайский кроссовер можно приобрести по цене 2 780 000 рублей. Версия с системой полного привода оценивается дороже остальных - в 2 960 000 рублей. Максимальная же стоимость кроссовера составляет 3 130 000 рублей - за такую цену можно купить автомобиль в исполнении Supreme. В версии с полным приводом паркетник оснащается мотором 1.6 с отдачей 150 л.с. и роботизированной КПП с двойным сцеплением.