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22 минуты назад

Компания BMW предложила новый способ утилизации старых автомобилей

Моя Москва.онлайн

Как сообщает SPEEDME.RU, новый проект с государственным финансированием реализуется под руководством BMW Group. В рамках работы эксперты исследуют экономику замкнутого цикла в автомобильной промышленности. Компания взаимодействует с перерабатывающими предприятиями для создания способа по улучшению вторичного сырья.

Компания BMW предложила новый способ утилизации старых автомобилей
Фото: www-press-bmwgroup-comwww-press-bmwgroup-com

По данным источника, проект получил название Car2Car. Он специализируется на следующих материалах: стекло, медь, сталь, пластик и алюминий. Целью проекта является создание новаторских методов переработки материалов с истекшим сроком службы, которые были извлечены из автомобилей.

Проект реализуется при поддержке Федерального министерства экономики и борьбы с изменением климата Германии. Был выделен грант в размере 6,4 млн евро на технологию «Новые транспортные средства и системные технологии».

Автоновости,BMW,
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