Компания BMW предложила новый способ утилизации старых автомобилей

Как сообщает SPEEDME.RU, новый проект с государственным финансированием реализуется под руководством BMW Group. В рамках работы эксперты исследуют экономику замкнутого цикла в автомобильной промышленности. Компания взаимодействует с перерабатывающими предприятиями для создания способа по улучшению вторичного сырья.

Фото: www-press-bmwgroup-com www-press-bmwgroup-com

По данным источника, проект получил название Car2Car. Он специализируется на следующих материалах: стекло, медь, сталь, пластик и алюминий. Целью проекта является создание новаторских методов переработки материалов с истекшим сроком службы, которые были извлечены из автомобилей.