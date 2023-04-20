Компания BMW предложила новый способ утилизации старых автомобилей

Как сообщает SPEEDME.RU, новый проект с государственным финансированием реализуется под руководством BMW Group. В рамках работы эксперты исследуют экономику замкнутого цикла в автомобильной промышленности. Компания взаимодействует с перерабатывающими предприятиями для создания способа по улучшению вторичного сырья.
По данным источника, проект получил название Car2Car. Он специализируется на следующих материалах: стекло, медь, сталь, пластик и алюминий. Целью проекта является создание новаторских методов переработки материалов с истекшим сроком службы, которые были извлечены из автомобилей.
Проект реализуется при поддержке Федерального министерства экономики и борьбы с изменением климата Германии. Был выделен грант в размере 6,4 млн евро на технологию «Новые транспортные средства и системные технологии».