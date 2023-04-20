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1 час назад

Внедорожник Аурус Комендант — продажи так и не начались

Wroom.ru

«Аурус» планировал начать продажи «Коменданта» в первом квартале 2023 года, но ни один внедорожник так и не встал на учёт в этом году.

Запланированные на I квартал продажи внедорожника Аурус Комендант так и не начались
Фото: WroomWroom

Выпуск роскошного российского внедорожника «Аурус Комендант» официально стартовал в ноябре прошлого года в Елабуге. А ещё до запуска производства директор «Ауруса» пообещал, что коммерческие продажи модели начнутся в первом квартале 2023 года.

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Однако план по выводу модели на рынок, судя по всему, не был выполнен. Как сообщил сайт Drom.ru, в первом квартале этого года ни один внедорожник «Аурус Комендант» не встал на учёт в России. В эту статистику не попадают автомобили, зарегистрированные спецслужбами, но машины для них и не относятся к «коммерческим продажам».

Фото с сайта Platesmania.com

На сайтах объявлений есть несколько предложений о продаже «Комендантов» от официальных дилеров, но все машины — с пометкой «на заказ». Цены на роскошный внедорожник начинаются с отметки 35 350 000 рублей.

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Первая модель российской марки, седан «Аурус Сенат», тоже пока не вышел на запланированные объёмы производства. Компания хотела делать ежегодно по 600 машин, но в прошлом году было продано лишь 30 седанов.

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Внедорожник Aurus Komendant — это большой и роскошный внедорожник с гибридной силовой установкой мощностью 598 л. с. У модели есть несколько интересных особенностей, о которых мы рассказывали в обзоре.

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