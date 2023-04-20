«Серым» импортерам автомобилей пригрозили тюремным сроком

Российская таможня усилила контроль за импортируемыми из-за границы автомобилями. Ведомство предупредило, что за махинации с утильсбором граждан ожидают крупные штрафы и даже уголовная ответственность. По данным таможенников, многие «серые» импортеры оформляют машины на физическое лицо, что позволяет существенно снизить размер обязательного платежа. Теперь пограничники будут просить импортеров предоставить заверенные копии ПТС на машины с отметкой об их постановке на учёт в ГИБДД, а также данные о местонахождении транспортных средств.

Проверки участились после того, как в Россию попытались ввезти из Казахстана 12 новых автомобилей Toyota, в том числе пять Land Cruiser Prado, три Land Cruiser 300, два кроссовера C-HR и один RAV4. По документам все машины оказались оформлены на физических лиц. Сейчас пограничники пытаются доказать, что транспортные средства ввезли с целью последующей перепродажи, поэтому на модели не может быть оформлен льготный утильсбор.

В случае если таможенной службе удастся доказать, что автомобили привезли не для личного пользования, ведомство потребует доплатить разницу в размере утилизационного сбора. При этом физическому лицу, оформившему на себя несколько машин по льготным ставкам, грозит уголовная ответственность. Согласно статье УК, нарушителя могут оштрафовать на сумму от 100 000 до 500 000 рублей или лишить свободы на два года. Если же гражданин оформил на себя автомобилей на сумму более шести миллионов рублей, то ему грозит тюремный срок до пяти лет.