Audi представила свой первый электрический велосипед

Как сообщает SPEEDME.RU, список автомобильных брендов, которые входят в сферу электрических велосипедов не перестает пополняться. Теперь компания Audi решила вступить в эти ряды. Бренд из Германии рассказал о своей первой модели велосипедов.
Компания отмечает, что электрический велосипед создавался для тех, кто ищет в этой сфере удобную спортивную модель. Он оснащен компонентами высшего уровня с точки зрения подвески, силовой установки и тормозов. Новинка создавалась совместно с Fantic.
Конечно, большое внимание уделяется двигателю и аккумулятору. Максимальный крутящий момент составляет 90 Нм, а мощность равно 250 Вт. Установлен аккумулятор емкостью 720 Вт/ч.