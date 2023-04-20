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20 минут назад

Audi представила свой первый электрический велосипед

Моя Москва.онлайн

Как сообщает SPEEDME.RU, список автомобильных брендов, которые входят в сферу электрических велосипедов не перестает пополняться. Теперь компания Audi решила вступить в эти ряды. Бренд из Германии рассказал о своей первой модели велосипедов.

Audi представила свой первый электрический велосипед
Фото: ©audi-mediacenter.com©audi-mediacenter.com

Компания отмечает, что электрический велосипед создавался для тех, кто ищет в этой сфере удобную спортивную модель. Он оснащен компонентами высшего уровня с точки зрения подвески, силовой установки и тормозов. Новинка создавалась совместно с Fantic.

Конечно, большое внимание уделяется двигателю и аккумулятору. Максимальный крутящий момент составляет 90 Нм, а мощность равно 250 Вт. Установлен аккумулятор емкостью 720 Вт/ч.

Автоновости,Audi,
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