Audi представила свой первый электрический велосипед

Как сообщает SPEEDME.RU, список автомобильных брендов, которые входят в сферу электрических велосипедов не перестает пополняться. Теперь компания Audi решила вступить в эти ряды. Бренд из Германии рассказал о своей первой модели велосипедов.

Фото: ©audi-mediacenter.com ©audi-mediacenter.com

Компания отмечает, что электрический велосипед создавался для тех, кто ищет в этой сфере удобную спортивную модель. Он оснащен компонентами высшего уровня с точки зрения подвески, силовой установки и тормозов. Новинка создавалась совместно с Fantic.