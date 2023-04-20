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1 час назад

Компания Bugatti показала гиперкар Bugatti Bolidе с разгоном до 500 км/ч за 20 секунд

Южный автомобиль

Французский производитель гиперкаров Bugatti показал тизерные изображения своей новой серийной модели Bugatti Bolide. Особенностью машины стали ее поразительные технические характеристики, также гиперкар предназначен исключительно для использования на гоночном треке. Выезд на дороги общего пользования на таком монстре возможен, но не рекомендуется. Сейчас Bugatti готовится к запуску гиперкара Bolide в серийное производство. На представленных фотоснимках можно рассмотреть полностью карбоновый кузов, переднее крыло, диск с шиной Michelin Pilot Sport, а также необычный узор фары в виде буквы X.

Гиперкар Bugatti Bolidе сможет разгонаться до 500 км/ч за 20 секунд
Фото: Bugatti Bugatti
Bugatti

Концепт гиперкара Bugatti Bolide был раскрыт в 2020 года в Пеббл-Бич, тогда компания заявила, что выпустит всего 40 таких машин. Изначально концепт получил двигатель мощностью 1825 лошадиных сил, но в серийной версии мощность двигателя W16 с четырьмя турбонаддувами будет уменьшена до 1577 лошадиных сил. Двигатель специально дефорсировали, чтобы он мог работать на обычном бензине, а не на гоночном топливе с октановым числом 110. Пока точных технических характеристик нет, но в Bugatti заявляют, что Bolide способен разгоняться до 500 км/ч за 20 секунд.

Bugatti
Автоновости,Bugatti,
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