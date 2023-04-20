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Появились первые фотографии салона новой Lada Granta

В Сети опубликовали «живые» фотографии салона новой Lada Granta. Снимки появились в сообществе «Записки горожанина» в социальной сети «ВКонтакте». Несмотря на то, что в АвтоВАЗе заявляют, что изображения не относятся к новому поколению «Гранты», элементы интерьера практически полностью соответствуют патентным эскизам. Кроме салона, на фотографиях запечатлели задней фонарь будущего автомобиля. При этом на снимках изображен автомобиль с автоматизированной коробкой передач, производство которого в ближайшее время не планируется.

Появились первые фотографии салона новой Lada Granta
© Motor.ru

На фотографиях можно рассмотреть мультимедийную систему и блок управления климат-контролем. При этом элементы идентичны тем, которые в начале марта продемонстрировали на патентных изображениях. Кроме того, на снимках рассекретили аналоговую приборную панель, мультируль с подрулевыми блоком управления аудиосистемой и вертикальные воздуховоды. Многие детали интерьера, включая селектор переключения передач, выполнены в стиле моделей Renault.

Motor.ru

Примечательно, что на фотографиях представлен автомобиль с автоматической трансмиссией. «Двухпедальные» модели АвтоВАЗ производить пока не может из-за отсутствия поставщика коробок передач. Ожидается, что сборку модели под предварительным названием Lada B+ наладят к концу следующего года. До этого времени концерн планирует поставить на конвейер автомобили с китайским вариатором.

Motor.ru

Ранее АвтоВАЗ раскрыл сроки поставок в автосалоны новой Lada Vesta NG. Обновленную модель собирались отправить к дилерам в середине апреля.

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