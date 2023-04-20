Bugatti показала серийный гиперкар Bolide за 4 миллиона евро

Компания Bugatti показала фотографии серийной версии трекового гиперкара Bolide. Он выйдет тиражом 40 экземпляров и получит канонический двигатель W16 8.0 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающий 1600 лошадиных сил и столько же ньютон-метров крутящего момента. Начало поставок гиперкаров клиентам запланировано на 2024 год. Цена каждого — четыре миллиона евро, что соответствует 356,8 миллиона рублей.

© Motor.ru

Анонсированный в 2021 году мелкосерийный Bugatti Bolide перешел в следующую фазу испытаний. Всего таких машин будет построено 40 штук, каждая оценивается в четыре миллиона евро. В трековом гиперкаре Bugatti использовала новый монокок, подвеску на шаровых шарнирах и требующие прогрева углерод-углеродные тормоза, для которых пришлось разработать специальные суппорты, которые будут эффективно генерировать и поглощать тепло.

Motor.ru

Двигатель у Bolide в целом такой же, как у Chiron, — квад-турбо W16 8.0, сопряжённый с семиступенчатым «роботом». Агрегат стоит на более жестких опорах и развивает 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Впрочем, характер раскаленного метеора лучше всего подчеркивает не мощность, а постоянно работающие четыре турбокомпрессора. На треке с этим не должно возникнуть проблем, а на обычные дороги «Болиду» путь закрыт.

Motor.ru

Фишкой концепта Bolide стал воздухозаборник, который мог менять форму. На низкой скорости корпус был совершенно гладким, на высокой покрывался «пузырями» — они заставляли воздушный поток дольше прилегать к поверхности, уменьшая сопротивление на 10 процентов и подъёмную силу на 17. На фотографиях серийного гиперкара этих «пузырей» не видно, хотя и так понятно,

Motor.ru

Уже известно, что Bolide получит шеститочечные ремни безопасности, систему защиты головы и шеи (HANS), автоматическую систему пожаротушения и быстрой заправки. Колеса с креплением центральной гайкой будут обуты в слики Michelin, аналогичные тем, что стоят на спортпрототипах LMDh чемпионата FIA WEC.