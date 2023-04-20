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Владельцы машин Lada начали узнавать об отзывах на Госуслугах

«АвтоВАЗ» начал информировать об отзывных кампаниях автомобилей Lada через портал Госуслуги, сообщают «Автоновости дня». О получении сообщений об отзыве рассказал один из владельцев Lada XRay Cross в соцсети «ВКонтакте».

Владельцы машин Lada начали узнавать об отзывах на Госуслугах
© РИА Новости

«Тут решил зайти в Госуслуги, обнаружил сообщения об отзывной кампании. Сегодня заехал к официалам, результат: рулевой вал — замена, топливная трубка — поставят распорку типа хомута. Заказали на заводе, ждите звонка. Проверяйте Госуслуги», — написал мужчина.

На приложенных скриншотах указано, что автомобиль Lada мужчины попал под две отзывные кампании — в октябре 2020 года и в феврале 2021 года. В первом случае машины отзывали из-за риска повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. Во втором — из-за возможности повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя руля.

Сервис для оповещения автовладельцев об отзывных кампаниях был запущен на Госуслугах в начале октября прошлого года.

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