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«Рольф» стал эксклюзивным представителем марки Iran Khodro в России

Эксклюзивным представителем бренда Iran Khodro в России стала компании «Рольф». Под брендом IKCO на нашем рынке буду продаваться три модели: седаны Tara, Soren и Dena. Все оснащены «атмосферником» 1.6, но имеют разный набор трансмиссий. Например, Soren идет только с механической коробкой передач, а для Tara и Dena можно выбрать автомат.

«Рольф» стал эксклюзивным представителем марки Iran Khodro в России
© Motor.ru

Компания «Рольф» стала эксклюзивным представителем бренда Iran Khodro (IKCO) в России. Модельный ряд на сегодняшний день состоит из трех моделей — Tara, Soren и Dena. Седан IKCO Tara идет с бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 113 лошадиных сил. Коробку передач можно выбрать: пятиступенчатая «механика» либо шестидиапазонный автомат.

Четырехдверка C-класса IKCO Soren оснащена тем же мотором 1.6 и механической коробкой передач. И этот же агрегат с индексом EF7 стоит и под капотом IKCO Dena, но коробок снова две: «маханика» либо автомат. Истоки обеих моделей нужно искать в IKCO Samand, а если копнуть ещё глубже — то и в Peugeot 405.

Стоимость этих машин пока неизвестна. На сайте «Рольфа» их тоже нет. По всей видимости, фактические продажи начнутся позже, однако никаких сроков не называется.

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