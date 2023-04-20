У водителей появился новый способ предъявлять документы сотруднику ГИБДД

У водителей появился новый способ предъявлять документы по требованию сотрудника Госавтоинспекции. Теперь это можно делать тремя способами.

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Сейчас документы (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО) можно предъявлять в бумажном виде и электронном виде. Однако предъявление прав и СТС в электронном виде пока еще не закреплено в законе. Такой возможностью можно воспользоваться в качестве эксперимента.

Напомним, что для этого необходимо. Водитель должен быть зарегистрирован на "Госуслугах". Предъявить водительское удостоверение он может в портале "Госуслуги Авто". Ранее в этом же портале была запущена услуга проверки документов на машину. Таким образом, чистая история в "Госуслугах" практически гарантирует чистую историю в данных ГИБДД.

Но эта история нашла свое развитие. При поддержке Минцифры сервис Авто.ру добавил в приложение быстрый доступ к электронным правам, СТС и европротоколу.

Как пояснили в компании, перейти к цифровым копиям документов можно из раздела "Гараж" в Авто.ру. Доступ появится автоматически у всех пользователей, кто обновил приложение Авто.ру до последней версии и имеет личный кабинет в "Госуслугах Авто".

"Гараж" Авто.ру - это многофункциональный сервис, упрощающий жизнь автовладельца. Здесь хранятся все данные об автомобиле: можно быстро создать объявление, посмотреть историю и оценку стоимости машины, узнать про отзывные кампании. Теперь появился быстрый доступ к важным документам", - комментирует менеджер продукта "Гараж" Евгений Багро.

Автовладельцы могут предъявить водительские права и СТС сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Инспектор сканирует код и получает данные документов из реестра транспортных средств ГИБДД. Цифровой формат - это удобно, если права срочно потребовались, но остались дома, или в случае ДТП - можно просто открыть европротокол через приложение.