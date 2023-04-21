Число машин каршеринга в Москве превысило 30 тысяч

Количество активных пользователей каршеринга в Москве превысило миллион, а число самих машин перевалило за 30 тысяч. Об этом говорится в новом совместном исследовании столичного департамента транспорта и сервиса "Трушеринг". Ряд сервисов расширил географию поездок, кроме того, в некоторых авто разрешили возить домашних питомцев.

Фото: Сергей Михеев Сергей Михеев

Авторы исследования заметили, что среднее время пользования шеринга значительно увеличилось. Если на заре проекта машины брали в основном меньше чем на час, то теперь за счет выгодных пакетных тарифов продолжительность одной поездки достигла 78 минут. Любопытно, что при этом лишь 60 минут пользователи тратят непосредственно на сами поездки. Остальное время уходит, например, на ожидание. За один день пользователи самых крупных сервисов в среднем берут авто в аренду 122,5 тысячи раз.

Видео дня

В дептрансе отметили, что при возросшей востребованности шеринга выросли и стандарты безопасности. Как подчеркнули авторы аналитического обзора, в крупнейших компаниях внедрены индивидуальные системы рейтинга. Нейросеть с помощью телематики фиксирует склонность пользователя к опасному вождению. На основе этих данных лихачей просто блокируют в сервисе. В лучшем случае ему повысят тарифы. В профиле вождения пользователь может ознакомиться со своими неаккуратными поездками, в том числе со штрафами. И сделать выводы.

В целом агрегаторы отслеживают порядка 150 критериев вождения. Основные - средняя скорость, резкие маневры и дрифт.

Как подчеркивают в дептрансе, взятые в аренду авто позволяют разгрузить улицы от личного транспорта - благодаря сервисам больше 90 тысяч личных машин каждый день оставляют дома.